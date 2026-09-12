Şanlıurfa’da akılalmaz operasyon: Cinayet şüphelisinin çıktığı yer pes dedirtti!

Özer'in, Aksaray 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'tasarlayarak öldürme' suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 2 ayrı dosya kapsamında 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak' suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce 'tehdit' ve 'karşılıksız yararlanma', Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosu'nca ise 'basit yaralama' suçlarından arandığı belirlendi.