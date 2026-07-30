Şanlıurfa’da amca cinayetinin zanlısı JASAT operasyonuyla yakalandı

Hilvan ilçesine bağlı kırsal Aslanlı Mahallesi'nde 6 Temmuz'da meydana gelen olayda, aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen amca çocukları arasında fıstık tarlası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüphelinin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Batuhan Özağaçhanlı

JASAT'TAN ÖZEL EKİP

Cinayetin ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla yaklaşık 30 kişilik özel ekip oluşturdu. Ekipler, olayın ardından şüphelinin kaçabileceği adresler ile bağlantılı olduğu kişileri tek tek mercek altına aldı. Günler süren teknik takip, fiziki izleme ve istihbari çalışmalar sonucunda firari şüpheli Batuhan Özağaçhanlı'nın kent merkezinde saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, cinayet zanlısı Batuhan Özağaçhanlı'yı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Batuhan Özağaçhanlı'nın sorgulanmak üzere İl jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.