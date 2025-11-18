Şanlıurfa’da aracın çarptığı kadın öldü

Kaza Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hancığaz Mahallesi Akçakale yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Hancığaz Mahallesi Akçakale yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan kadın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. .