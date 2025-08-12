Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesine bağlı Bozdere kırsal mahallesinde aynı aileye mensup bireyler arasında arazi paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İddiaya göre, amca ile yeğen arasında çıkan kavgada, Murat Seçme (28), Mehmet Gülü Seçme (30) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Murat Seçme'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Gülü Seçme ve amca ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, köyde güvenlik önlemleri artırıldı.