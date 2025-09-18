Şanlıurfa’da asansör kazası: 1 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydanas geldi. binada meydana gelen asansör arızası için apartmana gelen Mehmet Sidar Arslan ve ekip arkadaşları, çalışmaya başlamadan önce sigortaları kapatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Asansör boşluğunu aydınlatmak amacıyla çektikleri elektrik hattı sırasında Arslan, yüksek voltajlı akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan, Mehmet Sidar Arslan ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet Sidar Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Mehmet Sidar Arslan' Şanlıurfa da toprağa verildi polis olayla ilgili soruşturma başlattı.