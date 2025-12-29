Şanlıurfa’da baba ile 3 çocuğun arama kurtarma çalışması devam ediyor

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde okulların tatil edildiğinden haberi olmayan 42 yaşındaki Halil Gündüz, oğlu Ali Gündüz (15) yeğenleri Mustafa (15) ve Ali Gündüz (14) otomobille okula götürmek için yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Halil Gündüz'ün aracı sulama kanalına uçtu.

Araçtaki çocuklardan Halil Gündüz (15) kendi cabasıyla araçtan çıkarak durumu çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçla birlikte yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya gömülen Halil Gündüz ve 3 çocuğu bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Harran Belediye Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip ediyor.