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Giriş Tarihi: 25.1.2025 12:37 Son Güncelleme: 25.1.2025 12:37

Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed A. sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GAP Sukay tesisler mevkiinde 14 yaşındaki Muhammed A'ya sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Saldırı sonrası yaralanan Muhammed A. yakınları tarafından Şanılurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen 14 yaşındaki çocuk, aşı yapılarak taburcu oldu. Vatandaşlar yetkililerden başıboş köpeklerin bir an önce toplatılmasını istedi.

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Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti
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