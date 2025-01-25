Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GAP Sukay tesisler mevkiinde 14 yaşındaki Muhammed A'ya sahipsiz sokak köpeği saldırdı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Saldırı sonrası yaralanan Muhammed A. yakınları tarafından Şanılurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen 14 yaşındaki çocuk, aşı yapılarak taburcu oldu. Vatandaşlar yetkililerden başıboş köpeklerin bir an önce toplatılmasını istedi.