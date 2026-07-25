Şanlıurfa’da başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki çocuğa saldırdılar: 150 dikiş atıldı!

"KÖPEKLER TOPLATILSIN"

Olay yaşandığında il dışında olduğunu söyleyen kızın dedesi Bahri Bayo, "Sokakta başıboş 7-8 tane köpek ısırmış. Kızın kollarını, kafasını parçalamışlar. Başka çocukların canı yanması diye belediyeden ricamız bu sokak köpeklerini toplasınlar. Olay olduğu gün ben Mersin'in Tarsus ilçesindeydim. Beni arayıp haber verdiler. Ben de işlerimi bırakıp geldim. Şimdi onunla ilgileniyorum. Hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Annesi bırakıp gitti, babası da vefat etmiş. O ve kardeşine ben bakıyorum, bizde kalıyorlar. Neticede bizim çocuklarımızdır. Başka canların yanmaması için bu köpeklerin toplatılması lazım. Kızı kurtaran çocuk bir dakika daha geç kalsaydı kızı öldürürlerdi" dedi.

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