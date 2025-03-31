Şanlıurfa’da bayram acıya dönüştü: 2 ölü, 18 yaralı, 14 gözaltı

Ramazan Bayramı 2. gününde Şanlıurfa'nın Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Karaköprü, Birecik, Bozova, Suruç ve Hilvan İlçelerinde meydana gelen olaylar bayrama gölge düşürdü. Bayramın ilk gününde kentte meydana gelen 3 kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yine Şanlıurfa'da meydana gelen 5 trafik kazasında ise 8 kişi yaralandı.

Birecik İlçesine bağlı Meydan mahallesinde Mahmut G.(22) idaresindeki otomobil Birecik köprüsü çıkışında karşı yönden gelen Muhammed H. V.(20) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet otomobilin altına girdi, sürücü Muhammed H. V. ise ağır yaralandı. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzeri GAP Bulvarı üzerinde merkezden Karaköprü istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Balıkayağı Köprülü kavşağı girişinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 3 kişi şekilde yaralandı.

Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu Mahallesinde 50 yaşındaki M.A. idaresindeki otomobil, aniden yola fırlayan 8 yaşındaki H.B. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle birkaç metre savrulan çocuk yaralandı.

Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Ters dönen otomobil ise vatandaşlar tarafından düzeltildi.

Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde bayram namazı çıkışında daha önce husumet bulunan Karaçizmeli ve Karabulut aileleri karşı karşıya geldi. İki aile birbirini görünce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. olayla ilgili jandarmama 4 kişiyi gözaltına aldı.

Suruç ilçesine bağlı Büyükziyaret Mahallesi'nde iki kardeş arasında kız alıp verme nedeniyle kavga çıktı. Meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçesine bağlı Överli mezrasında daha önceden aralarında husumet bulunan Aşkın ve Çalışkan aileleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında her iki aile mensubu birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi Bünyamin A. (11) isimli çocuk yaralandı.

Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda H.H idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.Ç idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardın dan Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Haliliye ilçesinde gerçekleşen bir denetimde fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar yapılan törenle memleketine uğurlandı