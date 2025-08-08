Şanlıurfa’da bir genç silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Kırkpınar kırsal mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark ederek durumu Sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, gencin başından silahla vurularak öldüğü tespit edildi. Kimliği tespit edilen kişinin Müslüm H.(28) olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Müslüm H.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı., olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni, yapılacak otopsi ve kriminal incelemelerin ardından belli olacak.