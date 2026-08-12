Şanlıurfa’da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı

BİR HAFTA ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Kazanın ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak'ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.