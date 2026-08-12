Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı
Giriş Tarihi: 12.08.2026 11:30

Şanlıurfa'da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin, kazadan bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı. Genç adamın düğününde eşiyle dans ettiği görüntüler ise yakınlarını ve izleyenleri duygulandırdı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı
  • ABONE OL

Kaza, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücü Aksak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Aksak'ın aynı ailesinden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR HAFTA ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Kazanın ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak'ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Genç adamın düğününden geriye ise kısa süre önce kaydedilen görüntüler kaldı. Görüntülerde Aksak'ın, romantik şarkılar eşliğinde hayat arkadaşıyla düğünde dans ettiği görülüyor. Kazadan sadece bir hafta önce mutluluğunu paylaşan genç adamın görüntüleri, görenlerin yüreğini yaktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Halil Aksak'ın cenazesi Ceylanpınar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA