Şanlıurfa’da bir haftalık genç kazada hayatını kaybetti! Düğündeki son görüntüleri yürek yaktı

Kaza, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücü Aksak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Aksak'ın aynı ailesinden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
DÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Genç adamın düğününden geriye ise kısa süre önce kaydedilen görüntüler kaldı. Görüntülerde Aksak'ın, romantik şarkılar eşliğinde hayat arkadaşıyla düğünde dans ettiği görülüyor. Kazadan sadece bir hafta önce mutluluğunu paylaşan genç adamın görüntüleri, görenlerin yüreğini yaktı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Halil Aksak'ın cenazesi Ceylanpınar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.