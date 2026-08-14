Şanlıurfa’da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, mahallede yaşayan Ö.D. (63) den haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca yaşlı adamın yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren ekipler, yaşlı adamı yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İçeriye giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ö.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ö.D.'nin ölümü, yakınları ve mahalle sakinleri arasında büyük üzüntüye neden olurken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerekli incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından Ö.D.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör