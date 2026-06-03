Şanlıurfa’da boğulma vakalarının önüne geçmek için suya girilmesi yasaklandı

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek olmasının da etkisiyle çok sayıda suda boğulma olayı meydana geldiğini belirtti.

Bu yıl içinde 9 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinden dolayı bazı tedbirler alındığını ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Daha çok çocuklarımız ve gençlerimizin ölümüyle sonuçlanan boğulma olaylarının önlenmesi için Valiliğimiz tarafından bazı ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, Şanlıurfa genelinde bulunan bütün sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda her ne sebeple olursa olsun suya girilmesi yasaklanmıştır. Belirtilen alanlarda suya girme yasağına uymayanlar hakkında (çocuklar için ise velileri hakkında') 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu alanlarda ilan edilen yasağa ilişkin denetimler emniyet, jandarma ve zabıta birimleri tarafından yerine getirilmektedir. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranmalarını ve hayati risk taşıyan yasaklama kararına uymalarını bekliyoruz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör