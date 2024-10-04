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Giriş Tarihi: 4.10.2024 14:53 Son Güncelleme: 4.10.2024 15:45

Şanlıurfa'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü

Şanlıurfa’da cenazeye giden otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü

Kaza, dün Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 18. kilometresinde meydana gelen feci kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Antalya'da yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden Selahattin Eryol'un cenazesini Viranşehir'e götüren konvoyda, Suphi Eryol'un hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan otomobilde Suphi Eryol, Mehmet Eryol, Ramazan Ahmet Eryol kazada ağır yaralandı. Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Eryol ve Suphi Eryol, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Ramazan Eryol da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu. Ramazan Eryol'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı .kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da cenazeye giderken kaza yaptılar: 3 ölü
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