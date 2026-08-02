Şanlıurfa’da çıkan arazi kavgasında 8 şüpheli tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşayan Köçer ve Kiraz ailelerinin fertleri, ekim yapmak amacıyla gittikleri tarlada karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında 15 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak kavgaya müdahale etti ve tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Akçakale Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden biri adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 8 zanlı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, dosyada bulunan delilleri değerlendirerek 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör