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Giriş Tarihi: 30.8.2023 00:44

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

AA
Şanlıurfa’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın kullanıldığı kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiler Yılmaz Güzen (19) ve Ömer Işık'a (25) isabet etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi devam eden Güzen ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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