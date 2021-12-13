Şanlıurfa’da cinayet zanlıları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi 2428 Sokak'ta dün silahlı saldırı sonucu Nihat Birgül'ün hayatını kaybetmesi, kardeşi Cemil Birgül'ün ağır yaralanmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheliyi yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.