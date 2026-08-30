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Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:16

Şanlıurfa'da çocuk kavgasına silah çekildi! Anne ve çocuğunu tehdit eden maganda yakalandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 4 yaşındaki çocukların kavgası sonrası bir şahıs, diğer aileye ruhsatsız tabancayla tehditler savurdu. Anne ve çocuğu itekleyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Şanlıurfa’da çocuk kavgasına silah çekildi! Anne ve çocuğunu tehdit eden maganda yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesi üzerine, dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu kızarak uyardı. Bunun üzerine uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu.

SİLAHLA TEHDİTLER SAVURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da çocuk kavgasına silah çekildi! Anne ve çocuğunu tehdit eden maganda yakalandı
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