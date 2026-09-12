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Giriş Tarihi: 12.09.2026 00:34

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte finans sağladıkları ve hakkında mal varlığı dondurma kararı bulunan kişilere para aktardıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları ve örgüt kapsamında haklarında mal varlığı dondurma kararı bulunan kişilere para aktardıkları tespit edildi.

MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda, 8 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne toplam 16 milyon 500 bin TL işlem hacmiyle fon sağladığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüphelinin tamamını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek, 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin TL nakit para, 132 bin dolar nakit para, Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, Mahkemeye çıkartıldı şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

#ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
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