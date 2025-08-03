Şanlıurfa’da DEAŞ’a finansal destek sağlayan 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

6 GÖZALTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde toplam 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise sınır dışı edildi.