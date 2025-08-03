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Giriş Tarihi: 3.8.2025 18:54

Şanlıurfa'da DEAŞ'a finansal destek sağlayan 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 2'si ise sınır dışı edildi.

İHA
Şanlıurfa’da DEAŞ’a finansal destek sağlayan 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

6 GÖZALTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde toplam 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI, 2'Sİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise sınır dışı edildi.

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Şanlıurfa'da DEAŞ'a finansal destek sağlayan 4 kişi tutuklandı
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