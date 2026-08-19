Şanlıurfa’da dehşet anları: Eve dönen ailenin araçlarına ateş açıldı!

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA



Olay sırasında M.A.S.'nin eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydı yapıldığı belirtildi. Görüntülerde, aracın önünü kesen kişilerden birinin elinde tabanca bulunduğu görülürken, araç içerisinde bulunan kadın ve çocukların çığlıkları duyuluyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör