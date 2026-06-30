Şanlıurfa’da dehşete düşüren anlar! Çocukların sokakta bulup oynadıkları havai fişek patladı: Yaralılar var!

2 ÇOCUK YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, aileleri ve mahalleli tarafından araçlarla, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.