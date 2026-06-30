Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da dehşete düşüren anlar! Çocukların sokakta bulup oynadıkları havai fişek patladı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:12

Şanlıurfa’da dehşete düşüren anlar! Çocukların sokakta bulup oynadıkları havai fişek patladı: Yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Sokakta oynayan 2 çocuk, buldukları havai fişek ile oynarken kabusu yaşadı. Havai fişeğin bir anda patlaması sonucu çocuklar yaralanırken korkunç anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da dehşete düşüren anlar! Çocukların sokakta bulup oynadıkları havai fişek patladı: Yaralılar var!
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar, evlerinin önünde yerde buldukları havai fişekle oynarken patlama oldu. Patlamada, Azra Kılıç (4) ile Mehmet Yıldızer (6), el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 ÇOCUK YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, aileleri ve mahalleli tarafından araçlarla, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan patlama anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların havai fişeği kurcaladığı sırada meydana gelen patlama ve ardından çevrede yaşanan panik yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ

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Şanlıurfa’da dehşete düşüren anlar! Çocukların sokakta bulup oynadıkları havai fişek patladı: Yaralılar var!
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