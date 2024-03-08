Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215,04 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 99,21 gram esrar maddesi, 33,24 gram metamfetamin maddesi, 2,57 gram eroin maddesi,8 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca 1 adet hassas terazi suç unsurları ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.