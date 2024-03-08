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Giriş Tarihi: 8.3.2024 23:53 Son Güncelleme: 8.3.2024 23:57

Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 215,04 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 99,21 gram esrar maddesi, 33,24 gram metamfetamin maddesi, 2,57 gram eroin maddesi,8 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca 1 adet hassas terazi suç unsurları ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 17'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı
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