Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga: 2 yaralı!

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga, çevredeki bir binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı, araya girmeye çalışan kadınların da darbedildiği ve bıçakla yaralanan bir kişiye çevredekilerin yardım ettiği görüldü. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

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