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Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:32

Şanlıurfa'da durakta eşini kurşun yağmuruna tutmuştu: Emine Dişçi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ahmet Dişçi'nin (67) durakta tabancayla vurduğu Emine Dişçi (60), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Ahmet Dişçi, tutuklandı.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da durakta eşini kurşun yağmuruna tutmuştu: Emine Dişçi hayatını kaybetti!
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Olay, dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. Ailevi nedenlerle boşanma aşamasında olan Ahmet Dişçi, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen durakta bekleyen ayrı yaşadığı eşi Emine Dişçi ile karşılaştı. Ahmet Dişçi, üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla eşine peş peşe ateş açtı.

DURAKTA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen Ahmet Dişçi, gelen polis ekiplerine teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren Emine Dişçi, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Dişçi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da durakta eşini kurşun yağmuruna tutmuştu: Emine Dişçi hayatını kaybetti!
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