Şanlıurfa’da durakta eşini kurşun yağmuruna tutmuştu: Emine Dişçi hayatını kaybetti!

DURAKTA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanan Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen Ahmet Dişçi, gelen polis ekiplerine teslim oldu.