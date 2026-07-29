Şanlıurfa’da eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Alanyurt Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 38 yaşındaki Müslüm Bulut ismi şahıs, yanında bulunan silahla önce 35 yaşındaki eşi Aysel Bulut'a ateş etti. Eşinin ağır yaralanmasının ardından aynı silahı bu kez kendisine doğrultan şahıs, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çok sayıda jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, karı koca olan Müslüm Bulut ve Aysel Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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