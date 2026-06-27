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Giriş Tarihi: 27.06.2026 18:31

Şanlıurfa'da facia: Araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Aslan (46) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Şanlıurfa’da facia: Araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Bozova-Adıyaman kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Aslan ile beraberindeki Fatma P. (42), Ahmet Burak A. (11), Seher A. (10) ve Zehra A. (7) ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BOZOVA #ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da facia: Araç şarampole yuvarlandı! 1 ölü, 4 yaralı
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