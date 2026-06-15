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Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:12

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Azat Mamuk hayatını kaybetti, araçta bulunan Seymen Kayhan ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır–Şanlıurfa Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Azat Mamuk yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. İddiaya göre sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yönünü kaybeden araç, kavşakta bulunan orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Azat Mamuk'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Seymen Kayhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kayhan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Azat Mamuk'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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