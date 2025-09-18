Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Mehmet Gümüşlü idaresindeki otomobil Hilvan- Şanlıurfa yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce yolcu otobüsüne, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, baba Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan anne ve kızları ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.