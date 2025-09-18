Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 11:19 Son Güncelleme: 18.9.2025 11:28

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir otomobilin önce yolcu otobüsüne daha sonra bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba Mehmet Gümüşlü hayatını kaybetti anne ve kızı ise ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Hilvan- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Mehmet Gümüşlü idaresindeki otomobil Hilvan- Şanlıurfa yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce yolcu otobüsüne, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, baba Mehmet Gümüşlü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan anne ve kızları ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz