Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin Balıkayağı Bulvarı Köprü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Merkez istikametinden Karaköprü'ye doğru seyir halında olan Cemil Ç. yönetimindeki otomobil, karşı şeride geçerek, Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araca ve Zeynep T. yönetimindeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Cemil Ç., Zeynep T., Mustafa Demir ve araçlarda yolcu olarak bulunan İbrahim Halil Ç. ile Hüseyin D.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Demir hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.