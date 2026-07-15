Şanlıurfa’da feci kaza: 12 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzeri Büyükkargılı kırsal mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde bulunan bir otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen yolcu minibüsüne arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ağır hasar alarak adeta hurdaya dönerken, minibüste bulunan yolcular ve araç içerisindeki kişiler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada toplam 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması için çalışma yürüttü. Kazaya karışan araçlar incelemenin ardından olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.