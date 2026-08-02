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Giriş Tarihi: 2.08.2026 01:24

Şanlıurfa'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler İsmail Ökten ile Yusuf Avcu'nun yanı sıra Mehmet Can Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı
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Kaza, Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail Ökten yönetimindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil ile Yusuf Avcu idaresindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler İsmail Ökten ile Yusuf Avcu'nun yanı sıra Mehmet Can Yıldırım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı
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