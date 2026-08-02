Şanlıurfa’da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 yaralı

Kaza, Viranşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İsmail Ökten yönetimindeki 67 ZS 232 plakalı otomobil ile Yusuf Avcu idaresindeki 63 AFZ 841 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.