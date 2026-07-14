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Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:11

Şanlıurfa'da feci kaza: İskele halatı koptu! 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada iskelenin halatının kopması sonucu 5. kattan düşen 2 genç işçi yaşamını yitirdi.

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Şanlıurfa’da feci kaza: İskele halatı koptu! 2 işçi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephe boyama işinde çalışan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ile Muhammed Kızılkan'ın (19) üzerinde bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle halatının kopması sonucu boşluğa düştü. Yaklaşık 5. kattan apartmanın bahçesine düşen iki işçi ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ağır yaralı işçiler, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen 18 yaşındaki Muhammed Mustafa Toruntay ile 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri iskelenin bulunduğu alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi. İskele halatının kopmasına neyin neden olduğunun belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#ŞANLIURFA #SİVEREK #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Şanlıurfa'da feci kaza: İskele halatı koptu! 2 işçi hayatını kaybetti
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