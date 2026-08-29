Şanlıurfa’da feci kaza: Otomobil yayaya çarptı! 1 ölü

Ağır yaralanan İdris D. olay yerine yapılan ilk müdahalenin aracın ambulans ile Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İdris D., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör