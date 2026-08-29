Şanlıurfa’da feci kaza: Otomobil yayaya çarptı! 1 ölü

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi İstasyon caddesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilmeye 34J R 5815 plakalı otomobil Şanlıurfa'dan Akçakale istikametine doğru seyir halindeyken sanayi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki İdris D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi yola savrulan 58 yaşındaki İdris D. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İdris D. olay yerine yapılan ilk müdahalenin aracın ambulans ile Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İdris D., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.