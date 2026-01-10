Şanlıurfa’da feci kaza sonrası sulama kanalında kaybolmuştu: 13 gündür bir iz bulunamadı!





ARAMA ÇALIŞMALARI 13 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor. Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi'nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı. Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor.