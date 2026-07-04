Şanlıurfa’da feci kaza! TIR kamyona ok gibi saplandı: Sürücünün kahreden son anları kamerada…

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza, bölgedeki bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör