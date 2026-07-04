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Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:31

Şanlıurfa’da feci kaza! TIR kamyona ok gibi saplandı: Sürücünün kahreden son anları kamerada…

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. TIR’ın kamyona arkadan çarptığı korkunç olayda kamyon sürücüsü 44 yaşındaki Abdullah Ser hayatını kaybederken1 kişi de yaralandı. Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR kamyona ok gibi saplandı: Sürücünün kahreden son anları kamerada…
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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser (44) yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TIRIN KABİNİ PARÇALANARAK KOPTU

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kabini koparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü Abdullah Ser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü Hüseyin K. ise yapılan müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza, bölgedeki bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR #KAZA

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Şanlıurfa’da feci kaza! TIR kamyona ok gibi saplandı: Sürücünün kahreden son anları kamerada…
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