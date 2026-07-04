Şanlıurfa’da feci kaza! TIR kamyona ok gibi saplandı: Sürücünün kahreden son anları kamerada…

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser (44) yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı.
TIRIN KABİNİ PARÇALANARAK KOPTU
Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kabini koparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI
Bu arada kaza, bölgedeki bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.