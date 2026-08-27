Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsleri çarpıştı! 13 yaralı

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.