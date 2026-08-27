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Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:46 Son Güncelleme: 27.08.2026 00:57

Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsleri çarpıştı! 13 yaralı

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüsün aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Yaşam
Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsleri çarpıştı! 13 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama programına katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka otobüslerle kent merkezine götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BİTLİS #SİVEREK #ŞANLIURFA #AHLAT #OSMANİYE

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Şanlıurfa’da feci kaza: Yolcu otobüsleri çarpıştı! 13 yaralı
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