Şanlıurfa’da feci motosiklet kazası! 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'nde bulunan D-400 Karayolu üzerinde Suruç kara yolunda seyir halindeki 24 yaşındaki Mücahit Çiçek idaresindeki 07 BVL 724 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce savrulan sürücü, ağır yaralandı. Kazayı görenleri ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan ekipler, daha sonra yaralıyı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mücahit Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.