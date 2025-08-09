Şanlıurfa’da feci olay: 2 kardeşin oyunu kanlı bitti

Olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada 15 yaşındaki M. P. ile kardeşi 13 yaşındaki M. P., evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek aniden ateş aldı ve saçmalar küçük Mehmet'e isabet etti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M. P., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan M. P., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. M.P 'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.