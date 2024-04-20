Şanlıurfa’da feci ölüm

Kaza Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Davut Davutoğlu sevk ve idaresindeki otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran otomobilin arkasında bekleyen İbrahim Halil Casuk çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracı tamir eden İbrahim Halil Casuk aracın altında kaldı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İbrahim Halil Casuk'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Casuk burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İbrahim Halil Casuk 'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.