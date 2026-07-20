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Giriş Tarihi: 20.07.2026

Şanlıurfa’da gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam saatlerinde Halfeti-Birecik karayolunda meydana geldi. Halfeti'den Gaziantep yönüne giden Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolcular savrulurken, ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk incelemede; otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer, (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araçta bulunanların, günübirlik gezi için kente geldikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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#ŞANLIURFA #BİRECİK

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Şanlıurfa’da gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
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