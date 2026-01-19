Şanlıurfa’da gizli buzlanma kazalara neden oldu: 5 yaralı

Sabah saatlerinde Viranşehir'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan bir TIR ile 2 otomobil, yolun buzlu olması nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Aynı yolun Şanlıurfa–Viranşehir istikametinde ise bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kazada ise Viranşehir çıkışında, Şanlıurfa istikametine giden yabancı plakalı bir araç yoldan çıkarak yan yattı. Bu kazada da 1 kişi yaralandı.

Kazaların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolun tamamen kapanmaması için yoğun çaba gösterirken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı