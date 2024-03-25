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Giriş Tarihi: 25.3.2024 18:34 Son Güncelleme: 25.3.2024 18:45

Şanlıurfa’da hastane personeli hayatını kaybetti

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli Aslan Keskin, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da hastane personeli hayatını kaybetti

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde görevli personel Aslan Keskin trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Aslan Keskin yaşam mücadelesini kaybetti.
Acı haberi Ceylanpınar Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada "personelimiz Aslan Keskin'i trafik kazısında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

HASTANE PERSONELİNDEN ACI HABER

Ceylanpınar Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ceylanpınar Devlet Hastanesinde Görevli personelimiz Aslan Keskin'i trafik kazısında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa’da hastane personeli hayatını kaybetti
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