Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da husumetli aileler ortalığı birbirine kattı! Kavgada taşlar sopalar havada uçuştu: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:13

Şanlıurfa’da husumetli aileler ortalığı birbirine kattı! Kavgada taşlar sopalar havada uçuştu: Yaralılar var!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Husumetli akraba olan iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da husumetli aileler ortalığı birbirine kattı! Kavgada taşlar sopalar havada uçuştu: Yaralılar var!
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Olay, sabah saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

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Şanlıurfa’da husumetli aileler ortalığı birbirine kattı! Kavgada taşlar sopalar havada uçuştu: Yaralılar var!
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