Şanlıurfa’da husumetli aileler ortalığı birbirine kattı! Kavgada taşlar sopalar havada uçuştu: Yaralılar var!

6 KİŞİ YARALANDI

Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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