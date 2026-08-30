Şanlıurfa’da husumetli kavgası kanlı bitti: 6 yaralı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförü oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında bir süre önce bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Taraflardan bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı.