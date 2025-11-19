Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı!

Kavga sırasında mermiler bir market, 2 araç ve bir şehir içi yolcu otobüsüne isabet etti. Mermilerin ön camına isabet edip içeri girdiği otobüsteki yolcular da ölümden döndü. Toplam 3 merminin delip içeri girdiği otobüsteki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Markete gelen bir müşterinin aracının camına da isabet eden mermiler, kırılmasına neden oldu. Mermiler park halindeki başka bir aracın ise lastiğine isabet etti.