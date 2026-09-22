Şanlıurfa’da iki grup birbirine girdi: Arbede anı kamerada! 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.