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Giriş Tarihi: 22.09.2026 13:06

Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: Arbede anı kamerada! 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede taş ve sopalar havada uçuşurken, 1'i ağır, 9 kişinin yaralandığı belirlendi. Öte yandan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da iki grup birbirine girdi: Arbede anı kamerada! 9 yaralı
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi de buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #VİRANŞEHİR

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Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: Arbede anı kamerada! 9 yaralı
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