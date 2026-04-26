Şanlıurfa’da iki gündür aranıyordu: 15 yaşındaki çocuk menfezde ölü bulundu!

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

