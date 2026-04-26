Şanlıurfa’da iki gündür aranıyordu: 15 yaşındaki çocuk menfezde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:19 Son Güncelleme: 26.04.2026 14:20

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak’tan acı haber geldi. Otoyol gişeleri yakınındaki bir menfezde tarım işçileri tarafından asılı halde bulunan talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban gişelerinin yakınlarında yaşandı. Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.

TARIM İŞÇİLERİ BULDU

Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

