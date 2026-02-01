Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü! 15 kişi mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 22:28

Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü! 15 kişi mahsur kaldı

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sebebiyle binada 15 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan kişilerin tamamı tahliye edildi.

DHA
Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü! 15 kişi mahsur kaldı
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlar nedeniyle sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte binanın birinci kat dış cephesi ile giriş katındaki duvarlarda da yıkım meydana geldi.

Çökme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 15 kişi, yangın merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olayda yaralanan olmazken, bina ve çevresinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da istinat duvarı çöktü! 15 kişi mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz