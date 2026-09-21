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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:36

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda 1.650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda kaçak akaryakıtın aktarılması ve satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ile 1 adet yakıt dolum tabancası da ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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